Новинарският сайт и мобилното приложение на БНТ с три награди в конкурса „Сайт на годината“

Новинарският сайт на Българската национална телевизия – BNTNEWS.BG, спечели първо място в категория „Медиен сайт“ според вота на публиката в ежегодния конкурс „Сайт на годината“. В същата категория журито отреди на BNTNEWS.BG второ място, а мобилното приложение BNT NEWS бе наградено с трето място в категория „Мобилно приложение“.

Наградите идват само няколко месеца след поредното технологично обновление на сайта и мобилното приложение BNT NEWS, реализирано през пролетта на 2025 г.

„Наградата е оценка за труда и професионализма на всички колеги. Тя е поредното доказателство, че достоверните онлайн новини имат своя дом — и този дом е BNTNEWS.BG“, сподели Александър Недялков, директор на дирекция „Мултимедия“ в БНТ по време на награждаването.

Високата оценка на журито стъпва върху успешната стратегия за дигитално развитие на медията. BNTNEWS.BG се утвърди не просто като онлайн витрина на емисиите „По света и у нас“, а като самостоятелна, високотехнологична медия.

Сред ключовите иновации, допринесли за отличието, е интегрирането на технология с изкуствен интелект за достъпност, която генерира автоматични субтитри на шест езика – български, английски, румънски, сръбски, гръцки и украински – за цялото видео съдържание. Платформата предлага и иновативна възможност за аудио слушане на ефира на БНТ 1 в реално време през приложението BNT NEWS – функция, създадена специално за шофьори и хора в движение. В допълнение, обновеният дизайн позволява персонализация чрез „запазване“ на новини и настройка на шрифта за потребители с нарушено зрение.

BNTNEWS.BG продължава да надгражда традициите на новините с най-високо обществено доверие в България. Докато редакционният екип гарантира високи журналистически стандарти, технологичният екип на медията превръща BNTNEWS.BG и приложението BNT NEWS в модерно 24/7 информационно преживяване.