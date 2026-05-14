Новият областен управител на Бургас обеща да работи в диалог с всички държавни институции

Дико Диков поема управлението на Областна администрация – Бургас. Решението е на Министерски съвет, а днес новият областен управител встъпи официално в длъжност.

„Задачите, които предстоят са много. Предстои да се запозная с най-наболелите проблеми, които са за решаване. Ще ми трябва поне една седмица, за да навляза в материята и да се запозная с работата на администрацията. Поел съм ангажимента да трансформираме и да изпълняваме политиките на лидера на партията ни – Румен Радев и да реализираме поетите ангажименти към гласоподавателите, които ни гласуваха такова голямо доверие“, заяви Дико Диков при приемането на позицията на символична церемония в сградата на Областна управа – Бургас.

Той увери, че ще води диалог с всички държавни институции, за да се търси общ подход към решаването на проблемите на региона. Засега не е планирана смяна на служителите в администрацията, но само ако изпълняват поставените задачи съвестно, каза още Дико Диков.

По образование, новият областен управител, е юрист. В периода 1988 - 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор.