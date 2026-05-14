Новият областен управител на Добрич официално встъпи в длъжност

Областният управител Асен Атанасов от служебния кабинет на Андрей Гюров официално предаде властта на Руслан Томов, назначен на длъжността с решение на Министерски съвет от 13 май. Церемонията се състоя в Областната администрация.

През двумесечното си управление Атанасов упражняваше стриктен контрол върху решенията на общинските съвети в областта, направи постъпки за решаването на проблемите с водоснабдяването в региона и брегоукрепването. Той призова наследника си за приемственост в работата.

"Заемайки позицията областен управител, ще продължа в пълна степен да провеждам държавната политика на местно ниво, което е едно от основните задължения на областния управител. Ще продължа да надграждам това, което е приоритетно за областта и за гражданите на област Добрич", заяви новият областен управител.

Томов обеща да работи в тясна връзка с кметовете и общинските администрации.