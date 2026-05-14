Новият областен управител на Шумен постави приоритет върху управлението на водите

Новият областен управител на Шумен е Георги Жеков. Той встъпи официално днес в длъжност. На кратка церемония той получи печата на Областна администрация от предшественика си Марин Маринов.

Георги Жеков определи назначението си като политическа отговорност и определи като основен приоритет в работата си управлението на водите. Друг проблем, на който ще обърне внимание, е транспортната схема и подобряването на второстепенната пътна мрежа.

За него е приоритет и ремонтът на Върбишкия проход, който би дал една алтернатива за всички преминаващи от Северна към Южна България и обратно.

Георги Жеков има близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността, като първите 16 г. от кариерата му преминават във Въоръжените сили на България. В периода 2003 - 2025 г. заема последователно ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция "Охрана" към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в Община Шумен.