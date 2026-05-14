Новият областен управител на Варна Марио Смърков встъпи в длъжност

Новоизбраният областен управител на Варна Марио Смърков встъпи в длъжност, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация. Той посочи, че администрацията ще остане отворена към гражданите, няма да се правят резки промени в организацията на работата, ще продължи сътрудничеството и взаимодействието както с органите на реда, така и с кметовете на общините, в услуга на хората и в името на тяхното добруване.

Веднага след официалната церемония по предаването и приемането на длъжността, Марио Смърков получи папка с договора, с който Областната администрация прехвърля на Община Варна терен от 7 декара на улица "Никола Кънев" за изграждане на детска градина.

На парламентарните избори през април тази година той бе избран за народен представител от 3 МИР Варна. Марио Смърков заема поста областен управител на Варна за трети път.