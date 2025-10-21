БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият премиер на Япония разпореди на кабинета си да състави пакет от икономически мерки

Чете се за: 00:57 мин.
По света
Изборът на Санае Такаичи е повратен момент за страната

новият премиер япония разпореди кабинета състави пакет икономически мерки
Консерваторката Санае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония. Изборът ѝ беше определен от наблюдателите като повратна точка в страна, в която мъжете все още имат преобладаващо влияние.

64-годишната Такаичи беше избрана с мнозинство от долната камара на парламента, след като нейната Либерално-демократическа партия сключи вчера коалиционно споразумение с дясната Партия на японското възстановяване.

Такаичи заема поста след Шигеру Ишиба, който подаде оставка миналия месец заради поражението на изборите. На първата си пресконференция Такаичи разпореди на министрите си да съставят пакет от мерки за смекчаване на икономическия удар от повишаването на разходите за живот и високите американски мита.

