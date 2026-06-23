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Новият стадион на ЦСКА преминава през ключова инспекция от УЕФА и БФС

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Спорт
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Проверката в края на юни ще даде яснота кога „червените“ ще могат да се завърнат на обновената „Българска армия“

Новият стадион на ЦСКА преминава през ключова инспекция от УЕФА и БФС
Снимка: Startphoto.bg

Завършването на новия стадион „Българска армия“ навлиза в заключителната си фаза, а следващата важна стъпка по пътя към официалното му откриване е предстоящата инспекция от представители на УЕФА и Българския футболен съюз.

Според информация на Дарик Радио и Dsport проверката ще се състои в края на юни и ще бъде решаваща за определянето на срока, в който ЦСКА ще може отново да домакинства на своя стадион.

Очаква се експертите да оценят съответствието на съоръжението с изискванията за провеждане на международни и вътрешни футболни срещи. След инспекцията трябва да стане ясно дали клубът ще получи необходимите разрешения за използване на новото спортно бижу.

Междувременно е сигурно, че първият официален домакински мач на ЦСКА през новия сезон няма да бъде на „Българска армия“. "Червените“ ще приемат ирландския Дери Сити в двубой от първия квалификационен кръг на Лига Европа на Националния стадион „Васил Левски“.

#ПФК ЦСКА София #Стадион "Българска армия"

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