Новият стадион на ЦСКА преминава през ключова инспекция от УЕФА и БФС

Завършването на новия стадион „Българска армия“ навлиза в заключителната си фаза, а следващата важна стъпка по пътя към официалното му откриване е предстоящата инспекция от представители на УЕФА и Българския футболен съюз.

Според информация на Дарик Радио и Dsport проверката ще се състои в края на юни и ще бъде решаваща за определянето на срока, в който ЦСКА ще може отново да домакинства на своя стадион.

Очаква се експертите да оценят съответствието на съоръжението с изискванията за провеждане на международни и вътрешни футболни срещи. След инспекцията трябва да стане ясно дали клубът ще получи необходимите разрешения за използване на новото спортно бижу.

Междувременно е сигурно, че първият официален домакински мач на ЦСКА през новия сезон няма да бъде на „Българска армия“. "Червените“ ще приемат ирландския Дери Сити в двубой от първия квалификационен кръг на Лига Европа на Националния стадион „Васил Левски“.