Новото моторспорт трасе в Самоков събира пилоти за двудневни свободни сесии

Най-новото моторспорт трасе на Балканите ще приеме мотористи с различно ниво на подготовка в рамките на двудневно събитие на 25 и 26 април. Форматът включва свободни сесии на пистата, както и състезателни елементи, насочени както към любители, така и към по-опитни пилоти.

Още в първия ден участниците ще имат възможност да карат заедно с международни и регионални състезатели, сред които австриецът Ян Мур, както и българите Иван Костадинов и Ники Петров.

Програмата в неделя предвижда провеждането на Superpole, при който всеки пилот записва индивидуални бързи обиколки, а крайното класиране се определя от най-доброто време.

Освен същинската пистова активност, организаторите са подготвили и допълнителни атракции в падока, включително стънт шоу, професионално фото заснемане и вечерна програма за участници и екипи.

Таксата за участие е 320 евро за целия уикенд и включва времеизмерване, достъп до падока и място в боксовете. Предвиден е и награден фонд, който обхваща безплатни пистови дни, ваучери за екипировка и състезателни гуми.