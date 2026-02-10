БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новото попълнение на ЦСКА Пиедраита попадна в състава на Христо Янев за четвъртфиналния мач за Купата на България срещу ЦСКА 1948

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Мачът е днес от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

алехандро пиедраита дам всичко цска
Снимка: cska.bg
Слушай новината

Новото попълнение на ЦСКА Алехандро Пиедраита попадна в групата на отбора за четвъртфиналния мач за Купата на България срещу ЦСКА 1948, който ще се играе днес от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пиедраита пропусна първия официален мач от пролетния полусезон срещу Арда (3:1) миналия петък заради контузия.

В групата е и новият капитан на тима Бруно Жордао, който получи травма в рамото срещу Арда, но вече е възстановен и е сред избраниците на треньора Христо Янев.

Извън групата е десният бек Дейвид Пастор, който е в ареста, след като бе задържан да шофира с 2.32 промила в нощта на неделя срещу понеделник. Днес от районната прокуратура в София обявиха, че му е повдигнато обвинение и предстои да бъде внесено искане за постоянното му задържане.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Алекс Тунчев, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Улаус Скаршем, Дейвид Сегер, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой, Йоанис Питас.

#Алехандро Пиедраита #ПФК ЦСКА #Христо Янев

