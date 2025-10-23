БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона за защита на конкуренцията

от БНТ , Източник: БТА
Депутатите гледат на второ четене и промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

живо обсъжда промените закона данс промени закона защита конкуренцията
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Парламентът обсъжда на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. Това е първа точка в предвидената за днес програма на Народното събрание.

Миналата седмица измененията бяха одобрени на второ четене от ресорната парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Целта на законопроекта е да регламентира нормативно нов подход при предоставянето на услуги с кадастрални, геодезически и специализирани данни, посочват вносителите. Част от промените са насочени към намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез засилване на ролята на електронния документ, безвъзмездно предоставяне на услуги на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги.

В началото на заседанието депутатите включиха и две нови точки - промените в Закона за ДАНС и промени в Закона за защита на конкуренцията.

# Народно събрание #заседание на парламента #имотен регистър #кадастър

