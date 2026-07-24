НС прекрати правомощията на Пламен Тончев като председател на комисията по досиетата

НС прекрати правомощията на Пламен Тончев като председател на комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби. „За” гласуваха от ПБ, ГЕРБ-СДС и ДПС. ДБ бяха против. Един от ПП се въздържа. Останалите депутати от ПП, както и „Възраждане” не участваха в гласуването. Тончев беше избран за председател на ДАНС преди два дни.

Божидар Божанов - ДБ: „Ще гласувам против тази оставка. Тончев отиде да работи сериозно в комисията по досиетата, за да върши важна работа. И аз настоявам да си върши работата. Извън иронията - не бива да се позволява хора да бъдат размествани като по шахматната дъска. Както гласувахме против избора му за шеф на ДАНС, така сме и против освобождаването му.“