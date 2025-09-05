НСО с мерки за сигурност на честването на Съединението на България в Пловдив

На 6 септември Националната служба за охрана въвежда в Пловдив мерки за сигурност по повод 140 години от Съединението на България и празника на града. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря с начало 20.30 часа на пл. "Съединение".

На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18.00 часа през три пункта за проверка: на бул. "6-ти септември" и ул. "Димитър Цончев" (при сградата на Прокуратурата); при бул. "6-ти септември" и ул. "Св. Климент" (при подлеза) и при бул. "6-ти септември" и ул. "Петко Каравелов" (до ДЗИ-Пловдив).

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 16.00 ч. до 22.30 ч. се въвежда забрана за използването на безпилотни летателни средства (дронове) в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около Паметника на Съединението.