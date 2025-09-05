БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НСО с мерки за сигурност на честването на Съединението на България в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Въвежда се забрана за използването на дронове в определан зона около Паметника на Съединението

НСО с мерки за сигурност на честването на Съединението на България в Пловдив
Снимка: община Пловдив
Слушай новината

На 6 септември Националната служба за охрана въвежда в Пловдив мерки за сигурност по повод 140 години от Съединението на България и празника на града. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря с начало 20.30 часа на пл. "Съединение".

На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18.00 часа през три пункта за проверка: на бул. "6-ти септември" и ул. "Димитър Цончев" (при сградата на Прокуратурата); при бул. "6-ти септември" и ул. "Св. Климент" (при подлеза) и при бул. "6-ти септември" и ул. "Петко Каравелов" (до ДЗИ-Пловдив).

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 16.00 ч. до 22.30 ч. се въвежда забрана за използването на безпилотни летателни средства (дронове) в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около Паметника на Съединението.

#НСО #6 септември #денят на съединението

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
5
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
6
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...

Още от: Регионални

Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив?
Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив?
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 01:10 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Чете се за: 02:20 мин.
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
36 влака са спрени заради липса на вагони 36 влака са спрени заради липса на вагони
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сайтът на "Националното тол управление" ще ни информира...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Росен Желязков: Достойнството на българския полицай трябва да бъде...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Политиците осъдиха инцидента с директора на полицията в Русе
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ