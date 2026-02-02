Обелиск, посветен на Олимпийското примирие, беше открит в олимпийското село

Обелиск, посветен на примирието по време на Олимпийските игри в Милано и Кортина, беше открит в олимпийското село.

Обелискът е разположен в района на селото, където спортистите могат да общуват, включително с журналисти. Това е прозрачна конструкция, на която всеки спортист може да се подпише, като по този начин изрази подкрепата си за призива за Олимпийско примирие.

Подписи върху обелиска бяха подписани и от президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри и световния шампион и трикратен олимпийски медалист по баскетбол Пау Гасол от Испания.

Състезателната част на Зимните олимпийски игри в Италия започва на 4 февруари и завършва на 22 февруари. Церемонията по откриването ще се проведе на 6 февруари.