БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
нова отбранителна стратегия румъния
Слушай новината

Румъния води дискусии за разполагането на военни части от други страни, след като Съединените щати обявиха, че ще изтеглят до 1000 военни от базата в Констанца. Това обяви румънският президент Никушор Дан при представяне на новата отбранителна стратегия.

Тя включва два нови елемента - борба с корупцията и предотвратяване на хибридните войни.

Никушор Дан обяви, че стратегията ще включва участието на разузнавателните служби за борбата с корупцията. Те няма да участват "в процеса на наказателно разследване и правосъдие", а само ще събират данни.

По-късно днес той ще проведе срещи с лидерите на партиите, за да обсъдят отбранителната стратегия на страната.

#отбранителна стратегия #румъния

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
6
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Балкани

Протест в Белград: Недоволство от проект на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп
Протест в Белград: Недоволство от проект на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп
Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии
Чете се за: 01:05 мин.
Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл" Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл"
Чете се за: 01:42 мин.
Русия е готова да се откаже от контрола си върху сръбската НИС Русия е готова да се откаже от контрола си върху сръбската НИС
Чете се за: 02:57 мин.
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис" След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
Чете се за: 01:10 мин.
Откриха отломки от дронове в Румъния Откриха отломки от дронове в Румъния
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ