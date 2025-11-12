Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния

Румъния води дискусии за разполагането на военни части от други страни, след като Съединените щати обявиха, че ще изтеглят до 1000 военни от базата в Констанца. Това обяви румънският президент Никушор Дан при представяне на новата отбранителна стратегия.

Тя включва два нови елемента - борба с корупцията и предотвратяване на хибридните войни.

Никушор Дан обяви, че стратегията ще включва участието на разузнавателните служби за борбата с корупцията. Те няма да участват "в процеса на наказателно разследване и правосъдие", а само ще събират данни.

По-късно днес той ще проведе срещи с лидерите на партиите, за да обсъдят отбранителната стратегия на страната.



