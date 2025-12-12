Обща стачка срещу проектобюджета на Италия предизвика транспортни смущения и затвори училища

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-големият италиански профсъюз организира еднодневна обща стачка срещу представения от правителството проектобюджет за 2026 г., съобщи АНСА. Акцията доведе до сериозни смущения в училищната система и транспортния сектор.

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят. Училищата бяха затворени в много области, а най-засегната е Лигурия.

"По-голямата част от страната не подкрепя правителствените мерки", заяви главният секретар на Общата италианска конфедерация на труда Маурицио Ландини по време на демонстрация във Флоренция.

Вицепремиерът и транспортен министър Матео Салвини заяви, че въздействието върху железопътните услуги е ограничено.

"За щастие, данните са окуражаващи и смущенията са много ограничени", гласи изявление на министерството.

