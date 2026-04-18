Обявиха програмата за плейофите: ЦСКА – Левски на 25 април

Дербито между ЦСКА и Левски от първия кръг на плейофите в Първа лига ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 часа, стана ясно от програмата за заключителната фаза на първенството.

Втората среща между двата столични гранда, която е част от 35-ия (пети плейофен) кръг, е насрочена за 16 май отново от 16:00 часа.

Шампионските плейофи стартират също на 25 април, като в първия мач Лудогорец приема ЦСКА 1948 от 13:15 часа. Именно тези отбори оформят основната група в борбата за титлата.

Последните два кръга да се играят в един и същи ден и час. Те ще завършат със сблъсъците Лудогорец - ЦСКА и ЦСКА 1948 - Левски, които ще се проведат на 25 май (понеделник) от 20:30 часа.