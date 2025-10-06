БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Официално: Фабио Канаваро поема Узбекистан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Срокът на споразумението със специалиста не бе уточнен.

фабио канаваро бих тренирал наполи безплатно
Снимка: БТА
Слушай новината

Фабио Канаваро беше назначен за старши треньор на националния отбор по футбол на Узбекистан, обявиха от пресслужбата на Футболната федерация на страната. Срокът на споразумението със специалиста не бе уточнен.

Националният отбор на Узбекистан ще играе на световното първенство за първи път в историята си през 2026 година.

По време на треньорската си кариера 52-годишният Канаваро е работил в италианските Удинезе и Беневенто, саудитския Ал Насър, китайските Гуанджоу и Тянцзин, а наскоро и в Динамо Загреб.

Като футболист Фабио Канаваро спечели "Златната топка" през 2006. Същата година той стана световен шампион с италианския национален отбор.

Канаваро е играл за италианските Наполи, Парма, Интер и Ювентус, испанския Реал Мадрид и Ал Ахли от ОАЕ.

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли догодина и за първи път ще участват 48 отбора.

#Национален отбор на Узбекистан по футбол за мъже #Фабио Канаваро

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Ограничават достъпа до Елените
2
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
3
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
4
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
5
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе?
6
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Световен футбол

Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор
Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор
Инфантино: Футболът не може да решава конфликти, но трябва да носи послание за мир и единство Инфантино: Футболът не може да решава конфликти, но трябва да носи послание за мир и единство
Чете се за: 03:02 мин.
Отличиха Христо Стоичков на международен спортен симпозиум в Сараево Отличиха Христо Стоичков на международен спортен симпозиум в Сараево
Чете се за: 01:15 мин.
ФИФА отне три точки на Република Южна Африка в световните квалификации ФИФА отне три точки на Република Южна Африка в световните квалификации
Чете се за: 01:37 мин.
Роналдо с гол номер 946 в кариерата си при победа над Ал Итихад Роналдо с гол номер 946 в кариерата си при победа над Ал Итихад
Чете се за: 00:35 мин.
Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна
Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
ЕК потвърди, че задържа част от второто плащане заради антикорупционната комисия ЕК потвърди, че задържа част от второто плащане заради антикорупционната комисия
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ