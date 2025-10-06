Официално: Фабио Канаваро поема Узбекистан

Фабио Канаваро беше назначен за старши треньор на националния отбор по футбол на Узбекистан, обявиха от пресслужбата на Футболната федерация на страната. Срокът на споразумението със специалиста не бе уточнен.

Националният отбор на Узбекистан ще играе на световното първенство за първи път в историята си през 2026 година.

По време на треньорската си кариера 52-годишният Канаваро е работил в италианските Удинезе и Беневенто, саудитския Ал Насър, китайските Гуанджоу и Тянцзин, а наскоро и в Динамо Загреб.

Като футболист Фабио Канаваро спечели "Златната топка" през 2006. Същата година той стана световен шампион с италианския национален отбор.

Канаваро е играл за италианските Наполи, Парма, Интер и Ювентус, испанския Реал Мадрид и Ал Ахли от ОАЕ.

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли догодина и за първи път ще участват 48 отбора.