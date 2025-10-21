Официално: Халкбанк представи Матей Казийски

Турският елитен волейболен клуб Халкбанк представи официално българската легенда Матей Казийски.

Welcome Kaziyski



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulübümüz, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı.



Kaziyski’ye Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. pic.twitter.com/7QVhYLUfoA — Halkbank Spor Kulübü (@HalkbankSK) October 21, 2025

"Нашият клуб, който продължава подготовката си за новия сезон, постигна споразумение с българския посрещач Матей Казийски. Приветстваме Казйски с добре дошъл в семейството на Халкбанк; желаем му здраве и успешен сезон", написаха от клуба в социалните мрежи.

41-годишният Казийски се завръща в състава на гранда от Анкара, където игра през сезон 2013/2014 и спечели титлата, купата и Суперкупата на Турция.

Бившият национал ще се готви под ръководството на българския треньор Радостин Стойчев, с когото са работили заедно в най-успешните години на италианския Тренто в периода 2007-2013, както и по време на предишния му престой в Халкбанк. В състава е и друг бивш български национал - Цветан Соколов.

Новият сезон в първенството на Турция стартира на 25 октомври, като столичани гостуват на Алания в първия кръг. Отборът от Анкара спечели за последно титлата през 2024 година, а през миналия сезон завърши на осмото място в първенството и достигна до финала за националната купа, загубен в три гейма от Фенербахче.

Матей Казийски през последните две години игра за италианския Алианц Милано. Той стартира кампанията в Локомотив Авиа (Пловдив), като участва в двата мача на отбора от турнира за Суперкупата на България през миналия уикенд, като "железничарите" спечелиха сребърните медали след поражение на финала от Левски.

В кариерата си Казийски е спечелил три пъти Шампионската лига и четири пъти световното клубно първенство с италианския Тренто, с който има и пет титли, четири купи и две Суперкупи на Италия. Шампион и носител на купата на Русия с Динамо Москва, носител на Купата на емира с катарския Ал Раян. Играл е също така и в клубните шампионати на Япония и Полша, както и в Славия и Нефтохимик в България.

С националния отбор на България той има бронзови медали от световното първенство в Япония 2006 и от европейския шампионат в Турция 2009.