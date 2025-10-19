БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски спечели волейболната Суперкупа на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Във финала столичани се наложиха с 3:1 гейма (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) над Локомотив Авиа.

ВК Левски София Суперкупа 2025
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Левски спечели волейболната Суперкупа на България. Във финала столичани се наложиха с 3:1 гейма (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) над Локомотив Авиа, в чийто състав бе суперзвездата Матей Казийски. Това е и трета поредна Суперкупа за Левски, който преди две години победи Хебър, миналата година се наложи над Дея Спорт. Матей Казийски пък напуска Локомотив само след два мача и ще играе през сезона в турския Халкбанк Анкара под ръководството на Радостин Стойчев.

Началото на мача бе за тима от Пловдив, който поведе с 3:1, но Левски барзо направи обрат след две серии на сервис до 7:5. При 12:9 за "сините" треньорът на Локомотив Найден Найденов взе прекъсване. Пловдивчани изравниха при 13:13 и след това започна дебнене, като Левски имаше малък аванс, но се стигна до ново равенство в решителните точки при 22:22, а и Локомотив излезе напред след брейк точка. Тимът на Найденов първи стигна до геймбол при 24:23, а Николай Желязков взе тайм-аут. Локовотим пропусне три възможности да затвори частта, но Матей Казийски успя при четвъртата, като стреля по блока и в аут за 28:26.

Вторият гейм също премина изключително оспорвано, като нито един от двата тима не взе по-голям аванс от две точки. Тимът на Ники Желязков стигна до два геймбола при 24:22. Матей КАзийски заличи първия с мощна атака, но Гордън Люцканов проби блокада на гостите за 25:23, с което изравни резултата.

В третия гейм също всичко тръгна точка за точка, но Локомотив Авиа взе първи сериозен аванс при 17:13, което доведе до прекъсване на Николай Желязков. След него "сините" направиха две поредни точки и този път Найден Найденов прекъсна играта. След блокада на влезлия като резерва Николай Николаев се стигна до равенство - 18:18. Блокада на капитана Гоцев даде аванс на Левски при 20:19. Нов блок на Гоцев срещу Тодор Вълчев направи 23:21 и доведе до ново прекъсване за Найденов. Тодор Скримов заби през центъра за 24:21, а Люцканов реализира и последната точка в гейма - 25:21 за "сините".

Импулсът в играта на Левски продължи и в следващата част. В нея тимът на Желязков дръпна при 5:2 и увеличи разликата до 11:5, като Найден Найденов се опита да накъса играта с прекъсване. След ас на Юлиан Вайциг Левски поведе с 23:16 и бе на две точки от победата. Локомотив направи три поредни точки заради силни сервиси на Казийски, но Люцканов направи 24:19 и пет мачбола. Мачът завърши с удар на Ивайло Дамянов в мрежата от сервис, което донесе радостта на домакините.

#ВК Локомотив Авиа #ВК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
3
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Български волейбол

Драгоман стартира сезона в женския волейболен елит с успех над Марица 2022
Драгоман стартира сезона в женския волейболен елит с успех над Марица 2022
Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Чете се за: 02:05 мин.
Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани
Чете се за: 01:40 мин.
Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг
Чете се за: 02:02 мин.
Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Чете се за: 01:45 мин.
НВЛ за жени: Марица Пловдив - Левски (ГАЛЕРИЯ) НВЛ за жени: Марица Пловдив - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
Регионални
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ