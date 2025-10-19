Отборът на Левски спечели волейболната Суперкупа на България. Във финала столичани се наложиха с 3:1 гейма (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) над Локомотив Авиа, в чийто състав бе суперзвездата Матей Казийски. Това е и трета поредна Суперкупа за Левски, който преди две години победи Хебър, миналата година се наложи над Дея Спорт. Матей Казийски пък напуска Локомотив само след два мача и ще играе през сезона в турския Халкбанк Анкара под ръководството на Радостин Стойчев.

Началото на мача бе за тима от Пловдив, който поведе с 3:1, но Левски барзо направи обрат след две серии на сервис до 7:5. При 12:9 за "сините" треньорът на Локомотив Найден Найденов взе прекъсване. Пловдивчани изравниха при 13:13 и след това започна дебнене, като Левски имаше малък аванс, но се стигна до ново равенство в решителните точки при 22:22, а и Локомотив излезе напред след брейк точка. Тимът на Найденов първи стигна до геймбол при 24:23, а Николай Желязков взе тайм-аут. Локовотим пропусне три възможности да затвори частта, но Матей Казийски успя при четвъртата, като стреля по блока и в аут за 28:26.

Вторият гейм също премина изключително оспорвано, като нито един от двата тима не взе по-голям аванс от две точки. Тимът на Ники Желязков стигна до два геймбола при 24:22. Матей КАзийски заличи първия с мощна атака, но Гордън Люцканов проби блокада на гостите за 25:23, с което изравни резултата.

В третия гейм също всичко тръгна точка за точка, но Локомотив Авиа взе първи сериозен аванс при 17:13, което доведе до прекъсване на Николай Желязков. След него "сините" направиха две поредни точки и този път Найден Найденов прекъсна играта. След блокада на влезлия като резерва Николай Николаев се стигна до равенство - 18:18. Блокада на капитана Гоцев даде аванс на Левски при 20:19. Нов блок на Гоцев срещу Тодор Вълчев направи 23:21 и доведе до ново прекъсване за Найденов. Тодор Скримов заби през центъра за 24:21, а Люцканов реализира и последната точка в гейма - 25:21 за "сините".

Импулсът в играта на Левски продължи и в следващата част. В нея тимът на Желязков дръпна при 5:2 и увеличи разликата до 11:5, като Найден Найденов се опита да накъса играта с прекъсване. След ас на Юлиан Вайциг Левски поведе с 23:16 и бе на две точки от победата. Локомотив направи три поредни точки заради силни сервиси на Казийски, но Люцканов направи 24:19 и пет мачбола. Мачът завърши с удар на Ивайло Дамянов в мрежата от сервис, което донесе радостта на домакините.