Официално: Лудогорец се раздели с Руи Мота

Лудогорец обяви официалната раздяла със старши треньора си Руи Мота.

Португалецът изкара по-малко от пет месеца на "Хювефарма Арена", в които "орлите" се провалиха в класирането за Шампионската лига и в момента изостават с 11 точки от лидера Левски в класирането на Първа лига.

Българският шампион ще продължи да бъде ръководен от треньора на втория си отбор - Тодор Живондов, докато продължи търсенето за постоянен старши треньор.