Огневата мощ на Галатасарай приземи 10 от Гьозтепе

Гьозтепе загуби с 1:3 гостуването си на Галатасарай в мач от десетия кръг на турската Суперлига. Ситуацията за тима на Станимир Стоилов никак не беше лесна, след като игра полувреме с човек по-малко.

Клубът от Измир изненадващо поведе още в шестата минута чрез Ефкан Бакироглу, но в 19-ата минута "Джим Бом" изравни след индивидуална акция на Виктор Осимен. В заключителните минути на първата част Малком Бокеле получи втори жълт картон и остави "Гьоз-гьоз" с 10 играчи на терена.

След час игра дойде и обрата с гол на Габриел Сара, а 180 секунди по-късно Мауро Икарди оформи крайното 3:1.

Шампионът е на върха във временното класиране с 28 точки, на пет пред втория Трабзонспор. Отборът на Станимир Стоилов е на петото място с актив от 16 точки.