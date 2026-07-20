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Огромен клон падна на оживено място в центъра на Монтана (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Огромен клон падна на оживено място в центъра на Монтана (СНИМКИ)
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Огромен клон падна в зона за игра и отдих в центъра на Монтана. Това е четвърти подобен инцидент на мястото за последните две години.

При инцидента няма пострадали хора, нанесени са само материални щети.

Само преди месец друг клон на същото място смачка три паркирани автомобила. Тогава от Общината заявиха, че дървото, причинило днешния инцидент, е здраво и не се нуждае от кастрене.

Жители на района са обезпокоени, тъй като в зоната често играят деца, а движението на пешеходци е постоянно.

Според живеещите наблизо многократно са подавани сигнали за опасността, но предприетите действия се ограничават основно до премахване на вече паднали клони и дървета.

Снимки: БНТ

#паднал клон #Монтана #инцидент

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