Окаяна вечер в северен Лондон

Може би думата „окаян“ звучи леко неуважително и обидно, но пък ми се струва доста подходяща за случващото се напоследък в Тотнъм. Далеч не визирам само снощната загуба от Челси. Чисто исторически „шпорите“ най-редовно губят от лондонските си съседи (у дома), така че това далеч не е някакъв сюрприз в чисто футболен план. Далеч по-притеснително е отношението, атмосферата, видът на Тотнъм.

В началото на сезона тимът се сдоби с нов мениджър. Спечелелият първи трофей за отбора от времената на Димитър Бербатов насам Анге Постекоглу не заслужи доверие и беше освободен заради отчайващото представяне във Висшата лига през миналата година. Самият австралиец вече беше уволнен и от Нотингам Форест, но това е съвсем друга тема. Ерата на Даниел Леви в северен Лондон също отмина, след като недолюбваният президент управляваше от 2001 насам. В клуба пристигна Томас Франк, който беше изградил достатъчно боеспособен отбор в Брентфорд. Но назначението му не трогна особено много привържениците. Дори напротив. Самата раздяла с Постекоглу предизвика доста „шарени“ мнения и далеч не можем да твърдим, че около нея имаше консенсус.

Тотнъм действително играе в Шампионската лига, резултатите са прилични. Най-вече и заради формата на турнира, който би удължил присъствието на „шпорите“ в турнира на богатите с поне още два мача, ако продължат да гравитират около сегашната си 15-а позиция в класирането. Но играта така и не може да те грабне. Да те трогне. Да те накара да се ядосаш, ако даден мач не е спечелен.

Във Висшата лига Тотнъм е на четвърто място след 10 кръга, което на пръв поглед е драстична промяна в сравнение с миналата година и обидното 17-о място в крайното подреждане след 38-ия кръг. Но само на пръв поглед. Привържениците не спестиха освиркванията си снощи след поражението с 0:1 от Челси. Поражение, чиито измерения можеха да бъдат доста по-солидни, ако не бяха пропуските на „сините“ и намесите на вратаря Викарио. По-лошото е, че самите играчи сякаш нямат желание да комуникират и общуват с Франк. В Интернет веднага се появиха притеснителни за статута на мениджъра видео-материали, в които капитанът на тима Мики ван де Вен и Джед Спенс подминаха треньора си в центъра на терена в секундите след последния съдийски сигнал. Демонстративно и без намерение да си разменят дори по няколко слова. При все, че Франк искаше от играчите си да направят тур около стадиона, за да поздравят подкрепящите ги фенове. Ауч. Самият наставник коментира след срещата, че „разбира футболистите и гнева им, защото всеки иска да побеждава и е сложно да се поддържа константно добра форма. Мики и Джед правят всичко по силите си, за да успеем.“

Парадоксално или не – Тотнъм до момента може да твърди, че има сполучлив сезон, но хората просто не са доволни от „въздуха“ около новия си, ултрамодерен стадион. Срещу Челси тимът акумулира xG от 0.05. Ако това не говори красноречиво, не знам. Това е най-ниският показател в ерата на Висшата лига за отбора. У дома. Срещу сериозен дразнител. Както анализаторът на ББС Алън Шиърър каза в емблематичното предаване Match of the Day – „и аз щях да искам да се прибера по-бързо в тунела. Колкото и Франк да иска да обикалят стадиона, за да благодарят на хората, той трябва да разбере, че отборът беше много слаб“.

Франк каза неотдавна, че иска да превърне „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в крепост. Истината е, че съставът му спечели само 1 домакинство от 5 възможни под негово ръководство до момента. Крепост, която изглежда лесно превземаема. От паузата за националните отбори през октомври също е спечелен само 1 мач във всички турнири – визитата на Евертън. Но – да кажем, че това е наследство и от Постекоглу. Тотнъм има само 3 победи в последните си 19 домакинства в шампионата. Нито един друг отбор във Висшата няма по-скромен актив за този период от 10 ноември 2024 насам. Всъщност – във всички 4 професионални дивизии в Англия единствено Саутхемтпън са спечелили по-малко мачове у дома за последната година. Крепост, която е много лесно превземаема.