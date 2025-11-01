Челси спечели лондонското дерби с Тотнъм с гол на Жоао Педро

Челси победи Тотнъм с минималното 1:0 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Жоао Педро отбеляза победното попадение преди почивката.

През първото полувреме на стадион "Тотнъм Хотспър" в английската столица опасните ситуации бяха на сметката на гостите. Жоао Педро се озова очи в очи с Гилермо Викарио, но вратарят изби удара му.

Нападателят на "сините" обаче поправи грешката си 3 минути по-късно. Мойзес Кайседо отне топката от Мики ван де Вен и подаде към Жоао Педро в наказателното поле, който откри резултата.

Единственият точен удар за домакините дойде в добавеното време на първата част. Роберт Санчес отрази удар от движение на Мохамед Кудус.

След паузата възпитаниците на Томас Франк не показаха, че търсят изравнително попадение, като не отправиха нов точен удар. Гилермо Викарио спаси удари на Педро Нето и Жоао Педро, за да попречи на опонента да направи победата си още по-изразителна.

Тотнъм остава на 3-ото място в класирането с актив от 17 точки, колкото има и 4-ия в подреждането Челси.