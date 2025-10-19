БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Около 300 гимнастички участваха в турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Състезателки от осем държави бяха част от второто издание на турнира.

Около 300 гимнастички участваха в турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"
Снимка: БТА
Около 300 гимнастички от осем държави участваха във второто издание на турнира по художествена гимнастика "Златните момичета - вчера, днес и завинаги" и първото издание на "СамЕлион къп" по естетическа групова гимнастика.

Надпреварата се проведе в новопостроената спортна зала "СамЕлион". Тя се организира от световната и европейска шампионка с ансамбъла на България по художествена гимнастика от първенствата във Варна 1987 и Хелзинки 1988 Камелия Дунавска и от нейния "Клуб за изкуство и спорт Дунавска" заедно с Българска федерация естетическа групова гимнастика и Община Самоков.

Андреа Николова от Левски спечели титлата в многобоя при жените категория Елит на турнира по художествена гимнастика, след като събра 69.450 точки (21.150 топка, 24.600 бухалки, 23.700 лента). Втора и трета са съответно Доника Маринова (Испания) с 68.850 и Виктория Христозова (Левски) с 66.350.

При девойките категория Елит победителка е Сияна Петрова (ЦСКА) със сбор от 65.950 точки.

На турнира по естетическа гимнастика при девойките 10-12 години на първо място е Академик с 34.350 точки, пред Алексия с 30.100 и КИС Дунавска с 28.850.

В Самоков се проведе и Мастър клас по естетическа гимнастика с треньорката на националния тим на България за жени Кристина Ташева.

Вчера надпреварата беше открита от президента на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева.

Свързани статии:

Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"
Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"
Надпреварата се организира от Камелия Дунавска.
Чете се за: 03:07 мин.

Три титли и общо пет медала за България от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки
