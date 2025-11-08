БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илиана Раева откри държавното по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Най-добрите 12 клуба на България по точки от участието им в държавни първенства през 2025 г. се състезават в двубои на принципа на директна елиминация в три кръга.

Държавно клубно първенство по художествена гимнастика
Снимка: Facebook / Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Слушай новината

Президентът на БФХГ Илиана Раева откри държавното клубно първенство по художествена гимнастика, което се провежда в столичната зала "София"

"Скъпи състезателки, треньори, съдии, уважаема публика, това е последното състезание за годината, което обаче съм сигурна, че ще ни донесе много приятни емоции, много вълнения, много адреналин. Искам да поздравя всички, които спомогнаха за тази невероятна обстановка, така че нашите състезателки днес да почувстват една истинска битка, битка на красотата. Нека най-добрите да победят! Искам да поздравя тези 12 отбора, които са определени за най-добрите през годината, чиито клубове са участвали във всички състезания, които провежда БФХГ, чиито треньори са подготвили по най-добрия начин децата, за да могат да се класират днес в последното състезание - битката на 12-е най-силни отбора. Пожелавам успех на всички! Нека станем свидетели на много красота, на много емоции, на много вълнения", каза Раева в словото си по време на откриването.

Най-добрите 12 клуба на България по точки от участието им в държавни първенства през 2025 г. се състезават в двубои на принципа на директна елиминация в три кръга, като най-добрите три клуба достигат до финалния кръг. През тази година това са: Илиана, Левски, Академик, Авангард, Тракия, София спорт, Левски Триадица, Грация, ЧАР ДСК, Локомотив, Велбъжд и Нюанс НСА.

СК Илиана спечели титлата в последните четири издания на надпреварата.

Главен съдия е вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова, а домакин КХГ Левски-Триадица.

Шампионът ще получи 12 000 лева, сребърните медалисти 9 500 лева, а носителите на бронзово отличие 7000 лева. Целият награден фонд на състезанието от 20 хиляди евро ще бъде разпределен между всички клубове.

Държавното клубно първенство по художествена гимнастика е последен старт от календара на БФХГ за 2025 година. Финалният кръг е от 17:30 до 18:30 часа в зала "София".

#Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ) #Държавно клубно първенство по художествена гимнастика # Илиана Раева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
6
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Художествена гимнастика

Техническият комитет по гимнастика на ФИГ проведе заседание в България
Техническият комитет по гимнастика на ФИГ проведе заседание в България
Силвия Митева тренира световна шампионка за девойки Силвия Митева тренира световна шампионка за девойки
Чете се за: 02:35 мин.
Лаура Траатс поема националния отбор по художествена гимнастика на Кувейт Лаура Траатс поема националния отбор по художествена гимнастика на Кувейт
Чете се за: 01:00 мин.
Най-добрите българки ще участват на Държавното първенство по художествена гимнастика Най-добрите българки ще участват на Държавното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 00:52 мин.
Деница Минкова спечели три медала на турнир в Кипър Деница Минкова спечели три медала на турнир в Кипър
Чете се за: 00:45 мин.
Стилияна Николова и Ева Брезалиева дариха своя екипировка на НСА Стилияна Николова и Ева Брезалиева дариха своя екипировка на НСА
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ