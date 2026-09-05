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Октомври може бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Това показва сезонната прогноза на синоптиците от НИМХ

октомври топъл дъжд 2025
Снимка: илюстративна
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Октомври ще бъде със средни месечни температури и месечни количества валеж около или над нормата. Може да се очаква октомври 2026 г. да е по-топъл и с по-малки количества валеж от октомври 2025 г. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в сезонната си прогноза за есента на тази година.

Септември ще бъде със средни месечни температури около или над нормата и месечни количества валеж около или под нормата. Очаква се настоящият месец да е подобен на септември 2025 г.

Ноември се очаква да бъде със средни месечни температури и месечни количества валеж около или
над нормата. Вероятно ще е подобен на ноември 2025 г.

#сезонна прогноза #времето през октомври #НИМХ #новини в Метрото

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