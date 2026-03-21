Олех Дорошчук спечели титлата в скока на височина

Украинецът Олех Дорошчук триумфира със световната титла в скока на височина на първенството в зала в Торун. Европейският шампион на открито беше безапелационен в сектора, като единствен премина 2.30 м без грешка.

Сребърният медал изненадващо грабна мексиканецът Ерик Портийо, който преодоля същата височина от третия си опит и донесе историческо отличие за страната си в тази дисциплина. Бронзът беше поделен между защитаващия титлата си Санхьок Ву от Република Корея и ямайеца Реймънд Ричардс, които завършиха с по 2.26 м.

В същото време Белгия спечели златото в дебютната смесена щафета 4x400 метра, като постави и най-добро постижение в зала – 3:15.60 минути. В състава на победителите бяха Мирт ван дер Шоот, Сара Райфенрат, Джонатан Сакоор и Илана Хансенс.

Среброто отиде за Испания с време 3:19.96 минути, след като тимът на Ямайка беше дисквалифициран заради неправилно предаване на щафетата. Полша се възползва от санкцията и стигна до бронза с 3:17.44 минути – първо щафетно отличие за страната от подобен форум.



