Олимпиакос ще опита да събере Везенков и Коди Милър-Макинтайър в един отбор

Гръцкият гранд Олимпиакос предлага на българския национал Коди Милър-Макинтайър два милиона и половина евро на сезон.

Според местното издание Sport24.gr, предложението на тима, чийто екип носи и двукратният Спортист номер 1 на България Александър Везенков, е за 2+1 години, като сумата достига по 2.5 милиона евро за първите две години и близо 3 милиона евро за допълнителната - трета.

Твърди се, че двете страни вече са постигнали споразумение, но засега няма потвърждение от Олимпиакос или от натурализирания американски баскетболист.

Коди Милър-Макинтайър записа средно по 12.6 точки, 4.5 борби и 7.4 асистенции през сезон 2025/2026 в Евролигата.