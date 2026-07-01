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Олимпик Марсилия назначи Брюно Женезио за нов старши треньор

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Спорт
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55-годишният специалист подписа договор за две години и наследява Хабиб Бейе начело на френския гранд

Олимпик Марсилия назначи Брюно Женезио за нов старши треньор
Снимка: БГНЕС
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Олимпик Марсилия официално назначи Брюно Женезио за нов старши треньор на отбора. 55-годишният специалист подписа договор за две години и заменя на поста Хабиб Бейе, с когото клубът се раздели по-рано през деня.

От ръководството на марсилци уточниха, че споразумението с Женезио е било постигнато още преди месец, но е обявено официално едва сега, когато двете страни са могли да финализират всички процедури по назначението.

Очаква се новият наставник в близките дни да представи и щаба, с който ще работи. В него вероятно ще бъдат включени дългогодишните му асистенти Жереми Бреше и Димитри Фарбос.

"Изборът на Брюно Женезио се наложи съвсем естествено по време на разговорите ни. Неговият опит, познанията му за футбола на най-високо ниво и способността му да изгражда конкурентоспособни отбори напълно съответстват на амбициите на Олимпик Марсилия. Споделяме обща визия за развитието на играчите и за изграждането на състав, който да бъде конкурентен в дългосрочен план. Ще работим заедно, за да създадем отбор, способен да отговори на високите очаквания на нашите привърженици“, заяви спортният директор на клуба Грегори Лорензи.

Женезио разполага със сериозен опит във френския футбол. В треньорската си кариера е водил Вилфранш, Безансон, Олимпик Лион, Рен и Лил, а за известен период работи и в китайския Бейжин Гуоан. Сега пред него стои предизвикателството да върне Олимпик Марсилия сред водещите сили във френския и европейския футбол.

#Брюно Женезио #ФК Олимпик Марсилия

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