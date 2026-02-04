Олимпик Марсилия продължава към четвъртфиналите за Купата на Франция

Олимпик Марсилия си осигури място на четвъртфиналите за Купата на Франция след успех с 3:0 срещу Рен.

На "Стад Велодром" марсилци поведоха още във втората минута с гол на Амин Гуири, а след почивката домакините затвърдиха успеха с попадения на Мейсън Гринууд и Пиер-Емерик Обамеянг.

В друга осминафинална среща в турнира Реймс спечели с 3:0 срещу Льо Ман.

Тази вечер ще се играят още пет двубоя от осминафиналите, сред които най-интригуваща е срещата между Ница и Монпелие.