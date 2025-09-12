Олимпик Марсилия разгроми десетима от Лориан

Олимпик Марсилия победи Лориан с 4:0 в първия мач от 4-ия кръг на Лига 1. Гостите не успяха да се противопоставят на своя опонент, след като играха с човек по-малко след 10-ата минута.

Футболистите на Оливие Панталони останаха с човек по-малко на стадион "Велодром" в Марсилия след само 10 минути игра. Дарлин Йонгуа получи директен червен картон, след като повали Майкъл Мурийо в наказателното поле. Мейсън Грийнууд се разписа от последвалата дузпа.

Възпитаниците на Роберто Де Зерби се възползваха от численото си предимство и удвоиха преднината си. Бенжамен Павар засече с глава центриране на Мейсън Грийнууд, за да открие головата си сметка за клуба.

В 33-ата минута Анхел Гомеш сложи точка на спора с трети гол. Полузащитникът оформи крайния резултат с удар от воле извън наказателното поле.

След почивката Ивон Мвого на два пъти попречи на Мейсън Грийнууд да удвои головата си сметка.

В предпоследната 93-а минута шут по земя на Найеф Агер се отби от крака на Бамо Меите, преди да попадне във вратата на Ивон Мвого.

Олимпик Марсилия се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 6 точки. Лориан се смъкна до 16-ата позиция в подреждането с 3 пункта.