Олимпик Марсилия разгроми десетима от Лориан

Милен Костов от Милен Костов
Възпитаниците на Роберто Де Зерби подпечатаха успеха си още през първата третина от двубоя.

олимпик марсилия излезе втората позиция франция успех тулуза
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Олимпик Марсилия победи Лориан с 4:0 в първия мач от 4-ия кръг на Лига 1. Гостите не успяха да се противопоставят на своя опонент, след като играха с човек по-малко след 10-ата минута.

Футболистите на Оливие Панталони останаха с човек по-малко на стадион "Велодром" в Марсилия след само 10 минути игра. Дарлин Йонгуа получи директен червен картон, след като повали Майкъл Мурийо в наказателното поле. Мейсън Грийнууд се разписа от последвалата дузпа.

Възпитаниците на Роберто Де Зерби се възползваха от численото си предимство и удвоиха преднината си. Бенжамен Павар засече с глава центриране на Мейсън Грийнууд, за да открие головата си сметка за клуба.

В 33-ата минута Анхел Гомеш сложи точка на спора с трети гол. Полузащитникът оформи крайния резултат с удар от воле извън наказателното поле.

След почивката Ивон Мвого на два пъти попречи на Мейсън Грийнууд да удвои головата си сметка.

В предпоследната 93-а минута шут по земя на Найеф Агер се отби от крака на Бамо Меите, преди да попадне във вратата на Ивон Мвого.

Олимпик Марсилия се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 6 точки. Лориан се смъкна до 16-ата позиция в подреждането с 3 пункта.

