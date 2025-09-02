Олимпийската шампионка на 200 м пропуска световното по лека атлетика

Олимпийската шампионка в спринта на 200 метра Габи Томас отпадна от предстоящото световно първенство по лека атлетика заради контузията в ахилеса, която лекува от месец май. Турнирът стартира на 13 септември и завършва седмица по-късно.

Томас, която е и част от женската и смесената щафета на САЩ, заслужи място на световните финали с трета позиция в държавния шампионат.

"Това е неприятна новина и знам, че някои фенове на леката атлетика ще бъдат разочаровани, но и аз съм човек. Трябва да обърна внимание върху здравето ми", заяви Томас, цитирана от агенция АП.

Контузията на американката разчисти допълнително пътя на абсолютната фаворитка за златни медали в двата спринта Жулиен Алфред. Тя завърши втора зад Томас на 200 метра, но спечели на 100 и е най-бързата спринтьорка през този сезон.

БНТ ще излъчи световното първенство по лека атлетика!