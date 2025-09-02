БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийската шампионка на 200 м пропуска световното по лека атлетика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

БНТ ще излъчи първенството на планетата в Токио.

Габи Томас
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийската шампионка в спринта на 200 метра Габи Томас отпадна от предстоящото световно първенство по лека атлетика заради контузията в ахилеса, която лекува от месец май. Турнирът стартира на 13 септември и завършва седмица по-късно.

Томас, която е и част от женската и смесената щафета на САЩ, заслужи място на световните финали с трета позиция в държавния шампионат.

"Това е неприятна новина и знам, че някои фенове на леката атлетика ще бъдат разочаровани, но и аз съм човек. Трябва да обърна внимание върху здравето ми", заяви Томас, цитирана от агенция АП.

Контузията на американката разчисти допълнително пътя на абсолютната фаворитка за златни медали в двата спринта Жулиен Алфред. Тя завърши втора зад Томас на 200 метра, но спечели на 100 и е най-бързата спринтьорка през този сезон.

БНТ ще излъчи световното първенство по лека атлетика!

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Габи Томас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Лека атлетика

Европейската атлетика също призна Георги Павлов за председател на БФЛА
Европейската атлетика също призна Георги Павлов за председател на БФЛА
Четирима лекоатлети ще представляват България на световното първенство в Токио Четирима лекоатлети ще представляват България на световното първенство в Токио
Чете се за: 01:20 мин.
48 клуба поискаха свикването на ново Общо събрание на БФЛА 48 клуба поискаха свикването на ново Общо събрание на БФЛА
Чете се за: 03:02 мин.
Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА
Чете се за: 01:02 мин.
Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх
Чете се за: 05:57 мин.
Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ