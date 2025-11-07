БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийски шампион води тренировъчен лагер по фехтовка в НСА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Лагерът събира 12 младежи и 12 девойки от водещи клубове в страната.

Андреа Борела
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

От 5 до 9 ноември 2025 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ се провежда специализиран тренировъчен лагер по фехтовка ( рапира) под ръководството на италианския олимпийски шампион Андреa Борела, златен медалист от Олимпийските игри в Лос Анджелис (1984 г.). Лагерът е организиран от Българската федерация по фехтовка, в лицето на мениджъра на рапирата Камелия Александрова, и събира 12 младежи и 12 девойки от водещи клубове в страната.

Инициативата цели да обогати подготовката на младите фехтовачи чрез директен контакт с един от големите майстори на италианската школа по фехтовка.

„За нас е изключителна чест и привилегия да посрещнем олимпийски шампион от ранга на Андрея Борела. Неговият професионализъм, внимание към детайла и страст към фехтовката вдъхновяват младите ни състезатели и им показват какво означава истинска отдаденост на спорта,“ казва Камелия Александрова, мениджър на рапирата към Българската федерация по фехтовка.

Присъствието на Андреa Борела е ценна възможност за българските фехтовачи да се докоснат до опита и философията на един олимпийски шампион, както и да усъвършенстват техниката и тактиката си на най-високо ниво.

#Андреа Борела #фехтовка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
4
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
6
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Още

Спортни новини 07.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 07.11.2025 г., 06:30 ч.
Две българки станаха вицешампионки на балканското по спортна гимнастика Две българки станаха вицешампионки на балканското по спортна гимнастика
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч.
Чепаринов отпадна във втория кръг на Световната купа в Гоа Чепаринов отпадна във втория кръг на Световната купа в Гоа
Чете се за: 02:30 мин.
Кръстникът на върховете Кръстникът на върховете
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ