Олимпийски шампион води тренировъчен лагер по фехтовка в НСА

От 5 до 9 ноември 2025 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ се провежда специализиран тренировъчен лагер по фехтовка ( рапира) под ръководството на италианския олимпийски шампион Андреa Борела, златен медалист от Олимпийските игри в Лос Анджелис (1984 г.). Лагерът е организиран от Българската федерация по фехтовка, в лицето на мениджъра на рапирата Камелия Александрова, и събира 12 младежи и 12 девойки от водещи клубове в страната.



Инициативата цели да обогати подготовката на младите фехтовачи чрез директен контакт с един от големите майстори на италианската школа по фехтовка.

„За нас е изключителна чест и привилегия да посрещнем олимпийски шампион от ранга на Андрея Борела. Неговият професионализъм, внимание към детайла и страст към фехтовката вдъхновяват младите ни състезатели и им показват какво означава истинска отдаденост на спорта,“ казва Камелия Александрова, мениджър на рапирата към Българската федерация по фехтовка.

Присъствието на Андреa Борела е ценна възможност за българските фехтовачи да се докоснат до опита и философията на един олимпийски шампион, както и да усъвършенстват техниката и тактиката си на най-високо ниво.