Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто

Олимпийският шампион Хуберт Кош от Унгария постави нов световен рекорд на 200 метра гръб.

Кош спечели златото в дисциплината на Световната купа по плуване в Торонто с време 1:45,12 минута. Така той подобри върховото постижение на австралиеца Мич Ларкин, който завърши за 1:45,63 минути на националното първенство през ноември 2015 година.

Световен рекорд беше поставен и на 100 метра бътерфлай в Торонто. Канадецът Джошуа Лиендо преплува дистанцията за 47.68 секунди. Предишният рекорд принадлежеше на швейцареца Ное Понти от шампионата на планетата в Будапеща през декември 2024 г. - 47.71 секунди.

22-годишният Кош спечели титлата на 200 метра гръб на Олимпийските игри в Париж 2024. Той има и три златни медала от световни първенства в тази дисциплина (2023, 2024, 2025), като състезанието през 2024-а се проведе на малък басейн.