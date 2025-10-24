БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Канадецът Джошуа Лиендо пък постави световен рекорд на 100 метра бътерфлай.

олимпийският шампион хуберт кош подобри световния рекорд 200 гръб световната купа плуване торонто
Олимпийският шампион Хуберт Кош от Унгария постави нов световен рекорд на 200 метра гръб.

Кош спечели златото в дисциплината на Световната купа по плуване в Торонто с време 1:45,12 минута. Така той подобри върховото постижение на австралиеца Мич Ларкин, който завърши за 1:45,63 минути на националното първенство през ноември 2015 година.

Световен рекорд беше поставен и на 100 метра бътерфлай в Торонто. Канадецът Джошуа Лиендо преплува дистанцията за 47.68 секунди. Предишният рекорд принадлежеше на швейцареца Ное Понти от шампионата на планетата в Будапеща през декември 2024 г. - 47.71 секунди.

22-годишният Кош спечели титлата на 200 метра гръб на Олимпийските игри в Париж 2024. Той има и три златни медала от световни първенства в тази дисциплина (2023, 2024, 2025), като състезанието през 2024-а се проведе на малък басейн.

