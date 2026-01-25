БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оливер Солберг стана най-младият победител на Рали Монте Карло

Шведският пилот на Тойота изпревари Елфин Еванс и Себастиан Ожие.

Оливер Солберг стана най-младият победител на Рали Монте Карло
Снимка: БТА
Оливер Солберг оцеля в трудните условия на последния състезателен ден на Рали Монте Карло и стана най-младият победител в историята му в световния шампион WRC. 24-годишният пилот на Тойота финишира с 51.8 секунди пред Елфин Еванс, а Себастиан Ожие направи триумфа на японския конструктор пълен с третото място.

Солберг влезе в последния ден с минута преднина на първото място и лимитира щетите в последните отсечки. Единственият проблем дойде при завъртане на леда, но шведът бързо потегли отново и докара автомобила си до финала. Така той подобри постижението на сънародника си Бьорн Валдегор, който спечели в Монте Карло през 1970.

"Трудно ми е да го повярвам. Стана още един емоционален ден и той бе може би най-трудният в живота ми. Искам да благодаря от сърце на Тойота за доверието, което имат към мен. През цялата седмица виждах само отлична отборна работа", каза Солберг, цитиран от WRC.

Еванс направи безупречен финален ден и успя бързо да се откъсне от Ожие, който завърши с 1:10.4 минути зад уелсеца на третото място. Адриан Формо отсрами останалите конструктори с четвърто място за Хюндай, а каращият с български лиценз Николай Грязин завърши 13-и с новата Ланчия. Неговият съотборник Йоан Росел беше 18-и.

