Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации

Спорт
Лудогорец отстъпи с 2:3 като гост на швейцарския Йънг Бойс, което е второ поредно поражение за тима в Лига Европа.

Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации
Снимка: БТА
Централният защитник на Лудогорец Оливие Вердон заяви, че отборът се намира в труден момент, но има силите да го преодолее. В четвъртък вечер "орлите" отстъпиха с 2:3 като гост на швейцарския Йънг Бойс, което бе второ поредно поражение за тях в Лига Европа и четвърти пореден мач без победа във всички турнири.

"Знаехме, че ще бъде труден мач. Започнахме много добре, но не успяхме да спечелим. Имахме нужда да се адаптираме през цялото време към изкуствения терен", каза бранителят.

"Не мисля, че сме в някаква дупка. В труден момент сме, но и преди сме преодолявали трудности. Трябва да държим главите си горе. С малко повече време можеше да стигнем и до равенство. Сигурен съм обаче, че в следващия мач ще се представим по-добре", завърши той.

Свързани статии:

Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край
Чете се за: 01:40 мин.
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Петър Станич откри резултата, но домакините стигнаха до обрат.
Чете се за: 02:52 мин.
#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Йънг Бойс #ПФК Лудогорец #Оливие Вердон

Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край
Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успех като гост на Лил Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успех като гост на Лил
Чете се за: 03:15 мин.
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Чете се за: 02:52 мин.
Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Фенербахче победи Щутгарт с гол от дузпа на Керем Актюроглу Фенербахче победи Щутгарт с гол от дузпа на Керем Актюроглу
Чете се за: 00:52 мин.

Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
След инцидента с лютив спрей в бургаско училище: Обсъждат...
Чете се за: 03:52 мин.
Регионални
Тенисистката Серена Уилямс спечели престижната награда...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Галъп: Българите не са единодушни трябва ли или не страната ни да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
