Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации

Централният защитник на Лудогорец Оливие Вердон заяви, че отборът се намира в труден момент, но има силите да го преодолее. В четвъртък вечер "орлите" отстъпиха с 2:3 като гост на швейцарския Йънг Бойс, което бе второ поредно поражение за тях в Лига Европа и четвърти пореден мач без победа във всички турнири.

"Знаехме, че ще бъде труден мач. Започнахме много добре, но не успяхме да спечелим. Имахме нужда да се адаптираме през цялото време към изкуствения терен", каза бранителят.