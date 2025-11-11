БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Онс Жабер си взима безсрочна почивка от тениса

Спорт
Тунизийката очаква дете.

Онс Жабер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Онс Жабер няма да показва на какво е способна скоро на корта. Тунизийката ще си вземе безсрочна почивка от тениса, а причината е повече от добра. 31-годишната тенисистка е бременна и очаква мъжка рожба, като нейният термин е през април.

"Взех си кратка почивка, за да си почина и да презаредя батериите. Оказа се, че ме очаква най-сладката ваканция на света", написа трикратната вицешампионка от турнири за Големия шлем в Инстаграм.

През кариерата си Жабер, носителка на пет трофея на сингъл, премина през лечение на депресия. Тя често говори и за натоварения календар на професионалния тенис тур. Само преди седмица бившата номер 2 заяви, че поставя себе си на първо място и ще поеме контрол над графика си.

