ООН: Масови изтезания в окупираните от Русия територии на Украйна

Повече от 15 000 души са били задържани в украинските региони, окупирани от руските сили от началото на 2022 г., мнозина от които са били подложени на изтезания, заяви днес Службата на ООН за правата на човека в Женева, цитирана от ДПА.

Служители на ООН са разговаряли с повече от 200 души, които са успели да се завърнат в региони под контрола на Украйна, след като били освободени, както и с роднини на задържани. Повече от 92% от тях са съобщили за изтезания, заяви по видеовръзка от Киев ръководителят на мисията за наблюдение на ООН в Украйна Даниел Бел.

Най-малко 38 души са починали в следствие на изтезания, липса на медицински грижи или лоша хигиена, добави тя.

Около 1800 души все още са задържани.

Информацията за задържаните идва от украински източници, но мисията на ООН я е проверила и я смята за достоверна, заяви Бел. Някои от задържаните са били арестувани само защото са изразили проукраински възгледи, добави тя.

Бел съобщи за случай, в който жена поискала лекар да прегледа счупеното ѝ коляно, но вместо това била ритната в коляното. Един мъж бил пребит с бейзболна бухалка толкова сериозно, че започнал да се моли да бъде застрелян вместо това. Мъчителят му вместо това му избил зъбите с ритници, заяви Бел.

Жена казала, че била държана в пълна с плъхове килия, от която почти не ѝ било позволявано да излиза в продължение на повече от година.

Бел съобщи и за украинци, задържани в контролираните от Украйна територии след началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Някои от тях били обвинени в измяна или сътрудничество с врага.

По думите ѝ става въпрос за повече от 2250 души, с повече от 400 от които е бил проведен разговор.

Сто и седемнадесет от тях са съобщили за злоупотреби или изтезания малко след задържането, основно през 2022 година. Всички задържани са получили достъп до правна защита, заяви Бел.