БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ООН: Масови изтезания в окупираните от Русия територии на Украйна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази
ООН: Масови изтезания в окупираните от Русия територии на Украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

Повече от 15 000 души са били задържани в украинските региони, окупирани от руските сили от началото на 2022 г., мнозина от които са били подложени на изтезания, заяви днес Службата на ООН за правата на човека в Женева, цитирана от ДПА.

Служители на ООН са разговаряли с повече от 200 души, които са успели да се завърнат в региони под контрола на Украйна, след като били освободени, както и с роднини на задържани. Повече от 92% от тях са съобщили за изтезания, заяви по видеовръзка от Киев ръководителят на мисията за наблюдение на ООН в Украйна Даниел Бел.

Най-малко 38 души са починали в следствие на изтезания, липса на медицински грижи или лоша хигиена, добави тя.

Около 1800 души все още са задържани.

Информацията за задържаните идва от украински източници, но мисията на ООН я е проверила и я смята за достоверна, заяви Бел. Някои от задържаните са били арестувани само защото са изразили проукраински възгледи, добави тя.

Бел съобщи за случай, в който жена поискала лекар да прегледа счупеното ѝ коляно, но вместо това била ритната в коляното. Един мъж бил пребит с бейзболна бухалка толкова сериозно, че започнал да се моли да бъде застрелян вместо това. Мъчителят му вместо това му избил зъбите с ритници, заяви Бел.

Жена казала, че била държана в пълна с плъхове килия, от която почти не ѝ било позволявано да излиза в продължение на повече от година.

Бел съобщи и за украинци, задържани в контролираните от Украйна територии след началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Някои от тях били обвинени в измяна или сътрудничество с врага.

По думите ѝ става въпрос за повече от 2250 души, с повече от 400 от които е бил проведен разговор.

Сто и седемнадесет от тях са съобщили за злоупотреби или изтезания малко след задържането, основно през 2022 година. Всички задържани са получили достъп до правна защита, заяви Бел.

#войната в Украйна #ООН #изтезания

Последвайте ни

ТОП 24

Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
1
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
2
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
3
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
4
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
5
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови...
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
6
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европа

НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия
НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия
Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения
Чете се за: 01:27 мин.
България в еврозоната: Остават 100 дни България в еврозоната: Остават 100 дни
Чете се за: 00:25 мин.
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата
Чете се за: 01:35 мин.
България и още 6 европейски страни ще градят "стена срещу дронове" България и още 6 европейски страни ще градят "стена срещу дронове"
Чете се за: 01:45 мин.
Летищата в Копенхаген и Осло възобновиха работа, след като бяха затворени заради дронове Летищата в Копенхаген и Осло възобновиха работа, след като бяха затворени заради дронове
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ) Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба" Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ