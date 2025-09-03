БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да...
Чете се за: 00:07 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Опасен адреналин: Децата, качили се кран, искали да излъчват на живо в социалните мрежи?

Мая Димитрова
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Били подготвени - имали са ножица, с която разрязали ламаринената ограда

седем деца качиха строителен кран бул цариградско шосе
2 септември, 20 часа. Група младежи приближават строителната площадка на най-високата сграда на булеварда. По думите на фирмата възложител на строежа те са били подготвени - имали са ножица, с която разрязали ламаринената ограда. Охраната не ги е видяла навреме.

Стигнали са почти до върха.

Най-малкото момче е на 13 години. Трима са на 15, двама на 16 и един на 17. По неофициална информация, докато се катерели нагоре, започнали да предават на живо приключението си в социалните мрежи. Предполага се, че сигналът до 112 е подаден от зрител, който обяснил, че деца се катерят по крана.

Любомир Николов, директор на СДВР:
Нашите екипи на място действително установиха 2 лица, които вече бяха слезли от крана и три, които седяха още на доста голяма височина от земята.

След като са свалени на земята, те разказват, че горе останали още двама младежи, които се страхували да слязат.

Любомир Николов, директор на СДВР:
Бяха извикани на място алпинисти, които да помогнат на децата. Установихме, че няма деца в опасност в настоящия момент. Претърсихме цялата сграда с оглед на това да се уверим, че няма други застрашени деца.

Строежът е ограден, има охрана и видеонаблюдение. Подобен инцидент обаче не се случва за първи път, разказва ни охранителят. Колегата му, който бил дежурен снощи, не ги забелязал на камерите. Още вчера заедно с родителите си те са отведени в седмо районно управление.

Любомир Николов, директор на СДВР:
Прави впечатление, че част от родителите са били запознати с тяхната дейност, естествено не са я подкрепяли, но не са могли да въздействат, за да преустановят тази дейност. Правят го заради адреналина и искат да си направят някакви по-интересни снимки.

Родителите вероятно ще бъдат глобени.

#опасно катерене #кран #деца

