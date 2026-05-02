Опасен разлив на пестициди в село Вардим

Опасни препарати за растителна защита са се разлели в складовете на голям земеделски холдинг в село Вардим, до Свищов, установи Агенцията по храните. Става дума за течност с жълт цвят, с неустановен произход и мирис на пестицид.

В непосредствена близост до складовете са открити празни варели с етикет за препарат, съдържащ активното вещество пендиметалин, както и 54 бидона, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор.

Преди дни на същото място бяха открити големи количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове. При проникване на подобни вещества в почвата съществува риск от сериозно замърсяване на питейните води. Предстои проверка на компетентните институции.

Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства, са класифицирани като опасни за водната среда и силно токсични за водните организми с дълготраен ефект.

Представител на дружеството – собственик на складовете – е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол. На фирмата ще бъдат съставени актове, а откритите забранени и негодни препарати и торове ще бъдат унищожени.