През 2023 година валежи предизвикаха катастрофални наводнения и отнеха 4 човешки живота

Опасно време: Предупреждение и за Царево
Слушай новината

Местната управа в Царево предупреждава за опасно време през следващите два дни, заради очакваните продължителни валежи и силно вълнение на морето по Южното Черноморие.

От общината уверяват, че деретата и потенциално опасните участъци в урбанизираните територии са инспектирани, а устията и реките са проводими.

Призовават се жителите и гостите на града да бъдат внимателни, когато се намират в близост до водни обекти, а при опасност или инцидент да сигнализират на спешния телефон 112.

Общинските екипи също са в готовност и на разположение.

Припомняме, че на 5-ти септември 2023г. валежи, продължили повече от 10 часа на територията на общината, предизвикаха катастрофални наводнения и отнеха 4 човешки живота.

