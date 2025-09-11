Оперираха Луис Енрике

Старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике е претърпял операция, съобщи „АС“. Причината е инцидент с колело миналия петък, когато испанският специалист е счупил ключица след падане от велосипед.

Енрике няма да води парижани в мача срещу Ланс в неделя от четвъртия кръг на френското първенство.

В сряда европейският клубен шампион започна тренировки след паузата за двубоите на националните отбори. Заниманието беше водено от помощника му Рафел Пол. 38-годишният Пол ще бъде изпълняващ длъжността старши треньор, докато Енрике се възстанови.