Оперираха Марк Маркес

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес е претърпял операция на дясното рамо днес в болница "Рубер Интернасионал" в Мадрид, съобщиха от отбора му Дукати.

Каталунецът получи фрактура и увреждане на връзките на дясното рамо при инцидент на Гран при на Индонезия, като първата информация бе, че той ще пропусне състезанията в Австралия и Малайзия, но не се налага оперативна намеса.

От италианския тим написаха, че операцията е бил успешна и Марк Маркес вече е в дома си, където следва програма за възстановяване. Засега не се дава никакъв срок за завръщането му на пистата, като ще се следи състоянието му.