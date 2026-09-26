Опит за рекорд: Деца месят заедно хляб в Добрич

Стотици малки кулинари запретнаха ръкави и заедно замесиха хляб на фестивала "Пътят на хляба" в Добрич. Те се опитаха да поставят балкански рекорд за най-много деца, правещи заедно ритуални хлябове.

Но това не беше просто забавна игра с брашно и тесто! Децата успяха да се докоснат до българските традициите и да научат колко важен е бил хлябът за хората в миналото.

С усмивки, ентусиазъм и въображение, малките хлебари превърнаха една стара традиция в забавно и незабравимо преживяване.

А кой знае? Може би сред тях се крият бъдещи майстори пекари!