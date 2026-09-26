БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опит за рекорд: Деца месят заедно хляб в Добрич

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
основание сериозен скок цената хляба земеделският министър
Слушай новината

Стотици малки кулинари запретнаха ръкави и заедно замесиха хляб на фестивала "Пътят на хляба" в Добрич. Те се опитаха да поставят балкански рекорд за най-много деца, правещи заедно ритуални хлябове.

Но това не беше просто забавна игра с брашно и тесто! Децата успяха да се докоснат до българските традициите и да научат колко важен е бил хлябът за хората в миналото.

С усмивки, ентусиазъм и въображение, малките хлебари превърнаха една стара традиция в забавно и незабравимо преживяване.

А кой знае? Може би сред тях се крият бъдещи майстори пекари!

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
2
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
НА ЖИВО: Лига на нациите: България - Люксембург - 1:1, Леандро Барейро изравни
3
НА ЖИВО: Лига на нациите: България - Люксембург - 1:1, Леандро...
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
4
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
5
Облачно време и валежи в съботния ден
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив
6
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
3
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: У нас

Ученици дебатират за биоразнообразието в София
Ученици дебатират за биоразнообразието в София
Отбелязваме Европейския ден на спорта в училище Отбелязваме Европейския ден на спорта в училище
Чете се за: 00:40 мин.
Актьори от Пловдив обраха аплодисментите в Рим Актьори от Пловдив обраха аплодисментите в Рим
Чете се за: 01:20 мин.
Български ученици изпревариха САЩ в космически конкурс Български ученици изпревариха САЩ в космически конкурс
Чете се за: 00:30 мин.
„Парад на професиите“ ще срещне ученици и родители с работодатели „Парад на професиите“ ще срещне ученици и родители с работодатели
Чете се за: 00:50 мин.
Новините 12.06.2026 г. Новините 12.06.2026 г.
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
346 души са загинали по пътищата от началото на годината, пострадалите са близо 6300 346 души са загинали по пътищата от началото на годината, пострадалите са близо 6300
Чете се за: 00:32 мин.
Общество
Людмила Петкова: Данък свръхпечалба няма да оскъпи кредити Людмила Петкова: Данък свръхпечалба няма да оскъпи кредити
Чете се за: 12:45 мин.
У нас
Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове
Чете се за: 02:25 мин.
По света
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ормузкият проток остава затворен: Вашингтон отхвърли иранското...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и...
Чете се за: 10:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ