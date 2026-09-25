Отбелязваме Европейския ден на спорта в училище

Учениците в цялата страна ще спортуват, ще играят игри и ще участват в различни състезания. Най-важното е децата да се забавляват и да бъдат заедно!

Но този ден не е само за най-малките, той е и за техните родители и учители! Вместо с кола, те могат да отидат на училище с колело, тротинетка или пеша. Така не само се движат повече, но и помагат на природата.

А знаеше ли, че празникът не се отбелязва само у нас? Деца от цяла Европа също празнуват!

Мисията е обща - да бъдем активни и да се забавляваме чрез спорта!