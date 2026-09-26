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Ученици дебатират за биоразнообразието в София

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Чете се за: 01:17 мин.
Деца
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ученици дебатират биоразнообразието софия
Снимка: БТА
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Днес в Биологическия факултет на Софийския университет се проведе ученическо състезание по дебати на тема "Биоразнообразието в градска среда". В него участват деца от 2. до 8. клас, които търсят идеи как София да стане по-добро място за хората, растенията и животните.

Учениците обсъждат истински проблеми - например застрояването, намаляването на зелените площи, опазването на птиците и градските животни. Всеки отбор получава тема на случаен принцип, но времето, за което трябва да се подготви е ограничено - имат само пет минути за стратегия и пет минути за представяне на идеята.

Над 15 отбора се изправят един срещу друг. Жури от трима души ще определи победителите, които ще получат и възможност да участват в специална STEM програма.

На 2 октомври ще се проведе вторият етап на проекта, а финалът ще бъде на 14 ноември. Тогава най-добрите идеи ще се превърнат в интересни проекти с LEGO роботика и сензори.

А вие какво бихте написали, ако участвахте в състезанието?

#биоразнообразие #дебати #ученици

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