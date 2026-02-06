Оптимизъм в националния отбор на България преди двубоя срещу Белгия за Купа "Дейвис"

Сериозен оптимизъм изразиха националите на България за Купа „Дейвис" преди историческия двубой срещу Белгия.

Александър Василев е за втора година в отбора и за втори пореден път ще има изключително отговорната и трудна задача да открие срещата. Василев ще играе срещу Рафаел Колиньон, който през януари победи Григор Димитров във втория кръг на турнира от сериите ATP 250 в Бризбейн (Австралия).

„Миналата година беше дебютът ми в Купа „Дейвис". Сега ще се опитам да бъда още по-спокоен. Очакваме силни противници, но отборът е готов, момчетата са зад гърба ми и ще дадем най-доброто от себе си, за да покажем най-добрия си тенис. Участвах в турнири в началото на годината, след което отделих повече време за подготовка на клей. Това ми даде ценен опит и сега се чувствам много по-подготвен", сподели 18-годишният Василев, който има две победи от два мача на сингъл в този турнир.

Илиян Радулов, който имаше голям принос за победите на България над Салвадор и Румъния, ще играе във втория мач на сингъл срещу Александър Блокс. Радулов е пловдивчанин и не скри радостта си, че ще играе пред публиката в родния си град.

„Блокс е много добър играч. Срещали сме се по турнири и последния път загубих от него. Щастлив съм обаче, че Пловдив е домакин. Това е голям плюс за мен, защото всичките ми близки са тук, за да ме подкрепят", заяви 20-годишният Радулов, който също има две победи от два мача на сингъл за Купа „Дейвис".

Пьотр Нестеров и Александър Донски ще се изправят срещу изключително силна и обиграна белгийска двойка с играчи от топ 50 на световната ранглиста.

Нестеров заяви, че няма място за притеснение, и подчерта синхрона, който вече е постигнал с Донски.

„С Алекс играем заедно за Купа „Дейвис" вече четвърта година. Натрупахме опит и сформирахме добър тандем. И двамата сме във форма, имаме увереност и се надяваме на победа. Не играем само в този турнир, така че смятам, че ще се справим с факта, че съперниците ни са левичари", каза Нестеров.

Донски допълни, че познава добре класата на белгийците, но вярва в успеха.

„Виждал съм съперниците по турнири, като левичарят ме победи последния път. Знам, че са доказани състезатели, но вярвам, че разполагаме с необходимите качества, за да се справим този уикенд. Имаме страхотна комуникация с Пьотр на корта и извън него, което ни помага да играем стабилно в ключовите моменти. От доста време обиграваме тази двойка и имаме всичко необходимо за победата", коментира Донски.

Най-младият в състава – Иван Иванов, заяви своята подкрепа към колектива.

„Тук съм, за да подкрепям момчетата. Искам отборът да победи и желая успеха им толкова, колкото и те самите. Януари беше добър месец за мен, но вече сме февруари и трябва да гледаме само напред", заяви кратко Иванов.

Капитанът на националния отбор за Купа „Дейвис" има право на промени в състава за мачовете в неделя. Валентин Димов поясни, че решението Иван Иванов да не бъде включен в първия ден е продиктувано от тактическата преценка на щаба след внимателно наблюдение на подготовката и формата на всички тенисисти.

Димов разкри, че екипът е подходил изключително професионално към подготовката за този важен двубой.

„Наблюдавахме играчите през цялата седмица, както и на последните турнири и по време на лагера. Заедно с целия екип стигнахме до извода, че това е най-добрият избор за мачовете и сме изградили тактика за победа. Радвам се, че получихме огромна подкрепа от Българската федерация по тенис и Община Пловдив. Нашите шансове на тази настилка са по-добри", обясни капитанът. Той подчерта, че домакинският фактор ще бъде от ключово значение за духа на отбора, като добави: „Подкрепата ще ни направи горди и щастливи, че сме част от това събитие".

Според Валентин Димов емоциите и напрежението са неизбежна част от тениса на такова ниво, но те могат да действат като катализатор за по-добро представяне.

„С наближаването на срещата напрежението се покачва, но всички са професионалисти и успяват да се справят. Когато има напрежение, това често повишава качеството на играта", допълни той.

Мачовете в събота ще започнат в 14:00 ч., а в неделя – от 13:00 ч. В 13:30 ч. в събота зрителите ще станат свидетели на специална програма, подготвена от организаторите. Препоръчително е публиката да заеме местата си по трибуните не по-късно от половин час преди началото на срещите за съответния ден.

До момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала „Колодрума" да бъде пълна за предстоящия исторически двубой.

При победа България ще спори през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.