Двубоят между Александър Василев и Рафаел Колиньон дава началото на сблъсъка между България и Белгия за Купа "Дейвис"

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
двубоят александър василев рафаел колиньон дава началото сблъсъка българия белгия купа дейвис
Двубоят между Александър Василев и Рафаел Колиньон дава началото на историческия сблъсък за България срещу състава на Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“ – неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Това отреди тегленият днес жребий в Пловдив.

В церемонията по тегленето присъстваха заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов, вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев и почетният президент на федерацията – Стефан Цветков.

Александър Василев, който бе в основата на успеха на България срещу Финландия през септември отново в Пловдив, бе избран за втора ракета на България от капитана на отбора Валентин Димов. Така той ще се изправи срещу Колиньон, който пък по-рано през тази година победи Григор Димитров във втория кръг на турнира от сериите АТП 250 в Бризбейн (Австралия).

Двубоят между двамата на 7 февруари (събота) започва в 14:00 часа в зала „Колодрума“ в Пловдив, като за първи път в историята националният отбор на България ще играе на клей корт на закрито.

Вторият мач от програма в събота ще противопостави номинирания за първа ракета на България Илиян Радулов срещу Александър Блокс.

В неделя срещите започват в 13:00 часа с мача на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Сандер Жил и Йоран Флийген.

След това следват двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от възможни пет срещи.

При победа България ще спори през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

