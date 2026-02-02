Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис

Националите на България вече се подготвят в зала „Колодрума" в Пловдив за срещата от Световната група на Купа Дейвис срещу Белгия. Двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари. За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за Купа Дейвис, след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година.

Към тренировките на отбора все още не са се включили Пьотр Нестеров и Илиян Радулов, които вчера играха финали на турнири от ITF. Подготовка пък вече започнаха Иван Иванов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев.

За първи път националният отбор на България ще играе на клей корт в зала, като настилката пристигна от Унгария и кортът е в отлично състояние.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя – в 13:00 часа.

В четвъртък в зала „Колодрума" от 11:00 часа ще се проведе пресконференция на българския национален отбор, а от 11:30 часа ще се проведе пресконференцията на гостите от Белгия.

В петък в 11:30 ч. ще бъде изтеглен жребият в Пловдив.

Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.